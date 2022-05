KMSKA heropent op 24 september, ticketverkoop start op 16 juni

Antwerpen Stad telt af naar wereldkam­pi­oen­schap Coun­ter-Stri­ke in Sportpa­leis: “Eén van de meest bekeken toernooien wereldwijd”

Bart De Wever die terroristen afschiet in de Antwerpse haven: het gebeurde vanmiddag, maar dan gelukkig in een virtuele wereld. De burgemeester speelde samen met zijn kinderen een spelletje Counter-Strike in een game booth in de Stadsfeestzaal vanmiddag, en dat tegen fervent gamer William Boeva. Zo lanceert hij een Antwerpse ‘omgeving’ in de internationaal bekende game, en is ook het aftellen naar het WK Counter-Strike in het Sportpaleis begonnen.

