KMSKA haalt voorpagina The New York Times: “Een van de meest prestigieuze en belangrijke musea van België”

AntwerpenDe opening van het vernieuwde Koninklijk Museum van Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) nu zaterdag is ook de wereldpers niet ontgaan. De prestigieuze Amerikaanse krant The New York Times plaatste vandaag een artikel over het KMSKA op de voorpagina van zijn internationale editie.

Eerder deze week hield het KMSKA een grote persconferentie naar aanleiding van de opening van het Antwerpse museum dat elf jaar lang in de steigers heeft gestaan. Daar was ook een journalist van The New York Times aanwezig.

En die was kennelijk enthousiast, zo blijkt uit het artikel waar The New York Times vrijdag de krant mee opende. Het KMSKA wordt in het stuk omschreven als “een van de meest prestigieuze en belangrijke musea van België”.

Dat de verbouwing van het KMSKA een knap staaltje van architecturaal vernuft is, is ook The New York Times niet ontgaan. Vooral de inbreiding met nieuwe volumes op de plek van de oude patio’s wekt belangstelling. “Als het gebouw zaterdag eindelijk weer opengaat, zal het publiek ontdekken dat het interieur drastisch is veranderd. Waar ooit één museum was, vinden bezoekers er nu twee”, aldus nog The New York Times.

Het volledige artikel vind je hier.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.