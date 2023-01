Kluizenaar in afvalberg en heftige beelden overval: lees in dit overzicht wat er deze week gebeurde bij onze zuiderburen

Antwerpen/Deurne Crimineel bestelt vanuit de cel aanslagen in drugsmili­eu: drie verdachten opgepakt

De 25-jarige A. R. wordt ervan verdacht vanuit zijn gevangeniscel een reeks aanslagen in het drugsmilieu te hebben besteld. Eén van die aanslagen gebeurde aan de woning van de familie El B. in de Gilmanstraat in Deurne. Deze week zijn drie verdachten aangehouden. A. R. had een handige manier gevonden om zijn adreslijstje aan de aanslagplegers door te geven.

27 januari