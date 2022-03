Klinken op de lente, BK wiezen of Sportpaleis op stelten zetten? Ontdek onze weekendtips in en rond Antwerpen

Antwerpen Op bezoek in het Forensisch Psychia­trisch Centrum op Linkeroe­ver: “Patiënten die niet behandel­baar zijn, horen hier eigenlijk niet thuis”

Vlak boven de Kennedytunnel, op de Scheldedijk op Linkeroever, vinden we sinds augustus 2017 het FPC Antwerpen. Dat is een zogenaamde ‘high risk’-instelling: er verblijven 182 geïnterneerden die omwille van een psychische stoornis strafbare feiten hebben gepleegd, maar niet thuishoren in een gevangenis. Wij gingen er op bezoek en spraken artsen/onderzoekers Inge Jeandarme en Gökhan Goktas over de resocialisatie van patiënten. “We moeten ons de vraag stellen of een zeer lange internering wel nodig is voor bepaalde patiënten.”

