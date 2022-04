Klimaatbeweging Climaxi: “Indaver mag geen afvalwater met PFAS meer lozen”

Indaver, dochter van Katoen Natie, is de Europese hub voor het verbranden van chemisch afval in de Antwerpse haven. Begin dit jaar vroeg het bedrijf een versoepeling van zijn lozingsnormen van PFAS in de Schelde. Climaxi diende met 44 omwonenden – Indaver ligt dicht bij Stabroek – een bezwaarschrift in.

3M, de multinational dat met zijn vestiging in Zwijndrecht in het oog van de PFAS-storm staat, voert zijn afval af naar Indaver. In maart gaf de Vlaamse commissie GVOC een gunstig advies met voorwaarden op de door Indaver gevraagde versoepeling. Agentschappen Natuur en Bos (ANB) en Zorg en Gezondheid (AZG) zagen het anders met een negatief advies. ANB wijst erop dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de impact van extra PFAS in de Schelde en in omliggende natuurreservaten als De Kuifeend op 64 meter van de lozingspijp.