Klimaatactivisten kapen billboards op Singel met “loze belofte” De Croo: “We are still watching!”

De Antwerpse tak van klimaatactivisten Extinction Rebellion Antwerpen heeft in de nacht van donderdag op vrijdag twee grote reclameborden op het kruispunt van de Singel en de Plantin en Moretuslei gekaapt met de uitspraak van De Croo. Het is een manier van de activisten om duidelijk te maken dat politici zich aan het klimaatbeloftes moeten houden. “Vijf maanden later na de toespraak van De Croo over bosbranden, hittegolven en overstromingen in zelfs ons land, is er van die urgentie nog maar weinig te merken”, klinkt het streng bij Extinction Rebellion.

“Niet hoog op agenda”

“Inmiddels is het gewoon weer ‘business as usual, waarbij klimaat totaal niet hoog op de politieke agenda lijkt te staan. Naast het billboard met De Croo zijn uitspraak hebben we in het groot ‘we are still watching’ geschreven, om De Croo en alle andere politici te laten weten dat wij deze beloftes niet zomaar zullen vergeten. We zullen blijven kijken, waken en actie voeren, tot alle klimaatdoelstellingen worden gehaald.”