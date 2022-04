Kleine keukenbrand in gevangenis Begijnenstraat door keukenhanddoeken op kookvuur

ANTWERPEN David Bovée, Jan Eelen en Anton Van Haver vormen nieuwe band ‘Nine And ½’: “Klinkt alsof je per ongeluk op een skateboard stapt en onderuit gaat”

Na een resem BBC-awards en een jarenlang Braziliaans avontuur vertoeft cult- en wereldmuzikant David Bovée terug op Antwerpse bodem. Samen met gitarist en regisseur Jan Eelen en percussionist Anton Van Haver bracht hij zonet het eerste album uit van de nieuwe formatie ‘Nine And ½’, gezonde zelfspot over de halve vingertop die hij in Brazilië verloor. “Ik wilde mijn verloren vinger eerst op sterke drank leggen, maar heb uiteindelijk afscheid genomen in een soort van Braziliaanse voodoo-sessie.”

