Klein uur file vanaf Kleine Bareel op E19 door ongeval ter hoogte van Sint-Job-in-'t-Goor

Onderzoek OVAM toont aan: “Bodemver­ont­rei­ni­ging met zware metalen in Antwerpse stations­wijk”

In de Antwerpse stationswijk zitten effectief hoge concentraties van zware metalen in de bodem. Dat blijkt uit onderzoek van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Een link met de activiteiten van de omstreden goudraffinaderij Value Trading (en de vermeende toename van kankergevallen) is voorlopig niet aangetoond.