Klein halfuur vertraging vanaf Haasdonk na ongeval op Antwerpse Ring richting Nederland op Linkeroever

“Geaardheid, afkomst, religie? Er zijn geen grenzen, iedereen is welkom”: Annelies Verlinden (CD&V) viert eerste iftar van het jaar sámen

“Laat dit moment van samen zijn een signaal zijn tegen een wereld vol schreeuwerige haatboodschappen.” Na alle commotie rond de annulatie van Queer Iftar in Borgerhout, nam minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) donderdagavond zelfs plaats aan tafel in het Hilton in Antwerpen. Honderden mensen van verschillende afkomst, religie, geaardheid en achtergrond braken samen de eerste dadel.