Klein halfuur vertraging na ongeval op Ring ter hoogte van Antwerpen-Oost

“Hij zal voor de kick ons houten huis in brand hebben willen steken”: zes jaar cel voor man die brandbom gooide naar gevel in Rumst

Oktober vorig jaar was duidelijk geen goede maand voor de 31-jarige Jim uit Boom. De Antwerpse rechtbank heeft hem in totaal maar liefst 6 jaar cel gegeven omdat hij die periode niet enkel diefstal had gepleegd, maar ook de gevel van een huis had bekogeld met een brandbom. Daarbij raakte gelukkig niemand gewond, hoewel het aanzienlijk erger had kunnen afgelopen. “Als we niet thuis waren geweest, was heel ons huis waarschijnlijk afgebrand.”