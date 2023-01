Klassiek bij kaarslicht: Candelight Concerts komen naar Antwerpen

Antwerpen Stad lanceert beweegcam­pag­ne (met biervilt­jes)

Stad Antwerpen lanceert een campagne om beweging bij haar inwoners te stimuleren. De insteek? Je hoeft je niet eens in een sporttenue te hijsen: bewegen is ook achter je kind aanlopen als het net leert fietsen, even een frisse neus halen tijdens een wandeling, of een balletje trappen op het buurtplein. De stad creëerde niet enkel affiches, stickers en vlaggen, maar ook bierviltjes.

11 januari