Klapband zet dronken chauffeur met beide benen op de grond

Luc Van der Kelen over de uitgaven van Stad Antwerpen: “Een indrukwek­ken­de metamorfo­se, maar nergens is nog personeel te vinden”

De wereld is klein. Donderdag op ziekenbezoek in het Palfijnziekenhuis in Merksem. Onze zoon ligt daar voor een onderzoek. We geraken in gesprek met de medepatiënt op zijn kamer en snel blijkt dat we dezelfde bekommernissen over de stad delen. Erik, een vriendelijke man, begaan zoals wij met de geschiedenis van Antwerpen.