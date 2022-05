Klanten bestellen drugs via Snapchat: politie vat twee dealers

Antwerpen 40 straatra­cers riskeren boetes en rijverbod voor illegale races in parking Decathlon: “We deden maar een paar korte ‘sprintjes’, het gevaar viel wel mee.”

De 40 straatracers die eind maart vorig jaar gearresteerd werden tijdens illegale races in de parking van de Kinepolis Group aan de Noorderlaan, mochten vrijdag één voor één komen vertellen wat hen die dag gedreven heeft. Enkelen van hen zagen destijds alvast geen graten in wat ze deden. “Ik dacht dat wat we deden wel legaal was omdat er zoveel volk aanwezig was.”

7 mei