Klaar voor job in Antwerpse horeca: 32 anderstalige nieuwkomers kregen intensieve opleiding ‘Hospitality Heroes’

De cijfers lieten een paar maanden geleden geen twijfel: in de horeca waren er driemaal zoveel vacatures als in 2021. Maar je moet voldoende mensen vinden. In Antwerpen werden een veertigtal kandidaten geselecteerd voor de opleiding ‘Hospitality Heroes’.

Het ging om werkzoekenden met een leefloon, in ziekteverzekering of op brugpensioen én om anderstaligen, jongeren en nieuwkomers meteen lopende asielaanvraag. Sluitstuk was een stage bij 32 horecabedrijven.

Talent

“We brengen op deze manier horeca en talent samen, met een opleidingspakket op maat van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”, zegt schepen van Sociale Economie Tom Meeuws (Vooruit).

Zijn collega voor Werk en Economie Erica Caluwaerts (Open Vld) wijst op de 28.500 werkzoekende Antwerpenaren die eind mei zonder job zaten. “De helft van hen is kortgeschoold. Daarnaast zien we heel veel openstaande vacatures, specifiek in de horeca. De ‘Hospitality Heroes’ is een van de stappen om de ‘mismatch’ op de arbeidsmarkt weg te werken.”

Verschillende cursisten hebben al een job, anderen krijgen begeleiding om die laatste stap te kunnen zetten.

