Kiosk op Antwerpse Groenplaats wordt vervroegd afgebroken: “Mensen gebruikten het als openbaar toilet”

Lichaam aangetrof­fen in verlaten jeugdher­berg in Tentoon­stel­lings­wijk

In de vroegere jeugdherberg Opsinjoorke in de Tentoonstellingswijk in Antwerpen is afgelopen zaterdag het lichaam van een 35-jarige man ontdekt. Het parket onderzoekt of er sprake is van een verdacht overlijden.