Kind (11) omgekomen bij beschieting van woning in Merksem: “Getroffen families zijn bekend binnen het drugsmilieu”

Onbekende daders openden omstreeks 18.30 uur het vuur op de garagepoort van de woning met nummer 74 in de Nieuwdreef. Achter die poort bevond zich een leefruimte, met een geïmproviseerde keuken. “Enkele kinderen van de familie die er woont, bevonden zich in die ruimte”, aldus burgemeester Bart De Wever (N-VA) in Terzake. “De kogels hebben een microgolf geraakt, die ontploft is.” Door die ontploffing raakte een meisje van 11 jaar levensgevaarlijk gewond. Ondanks pogingen van ook buurtbewoners overleed het jonge slachtoffer later aan haar verwondingen.

Drie kogelinslagen

De feiten lijken zich meer dan waarschijnlijk af te spelen binnen het drugsmilieu, net zoals vele soortgelijke aanslagen in de jongste maanden. Het onderzoek moet dat nog bevestigen, maar voor burgemeester De Wever lijkt het nu al zeker. “De getroffen familie is bekend”, aldus de burgemeester. “Er zijn eerder al incidenten mee geweest. Dit heeft dus alle schijn van, alweer, een afrekening in het drugsmilieu. Er is een drugsoorlog gaande, waarbij criminelen huizen van andere criminelen aanvallen. Dat maken we nu al maanden mee en wat ik al lang vreesde, is nu gebeurd. Er is een onschuldig slachtoffer gevallen. Een kind.”