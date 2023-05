KIJK. VeloVeilig Vlaanderen strijkt neer in het Rivierenhof

“Ze zou zo graag haar zesde verjaardag nog vieren”: Prinses Neyla met hersentu­mor krijgt vervroegd feestje

Prinses Neyla uit Deurne moet op 13 december 6 jaar worden. Maar door een wrede speling van het lot — ze heeft een hersentumor die niet verwijderd kan worden — zal ze die dag waarschijnlijk niet halen. Daarom viert haar familie haar zesde verjaardag nu zondag al in Berendrecht. Iedereen is welkom. “We moeten niet meer in termen van ‘maanden’, maar van ‘weken’ denken.”