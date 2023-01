KIJK. Oplichters saboteren auto om hem goedkoop te kunnen kopen: “Er is iets mis met uw motor, we bieden de helft”

WommelgemDe 40-jarige Pieter Goossens is afgelopen dinsdag het slachtoffer geworden van twee oplichters die geïnteresseerd waren in zijn auto. Het duo wilde de wagen, die te koop stond, komen inspecteren, maar toen ze eenmaal ter plaatse waren, probeerden ze zijn voertuig op slinkse wijze te saboteren. Zo hoopten ze Pieter ervan te kunnen overtuigen zijn ‘kapotte’ wagen goedkoop van de hand te doen. “Gelukkig ben ik hobbyist en weet ik iets van auto’s.”

Pieter, die in Wommelgem een eigen bedrijfje uitbaat, had enkele dagen geleden zijn firmawagen te koop gezet op autoscout24.be. Op belangstellenden hoefde hij niet lang te wachten, want afgelopen dinsdag kreeg hij telefoon van ene ‘Jeremy’ uit Mons. “Of hij eens langs kon komen om te auto te bezichtigen,” zo vertelt Pieter. “Dat was uiteraard geen enkel probleem voor mij en hij vertelde dat hij meteen zou vertrekken.”

Rond 20 uur arriveert Jeremy, samen met nog een andere jongeman, aan de Fortbaan waar de auto staat. Volgens Pieter was één van hen, de man met de donkerblauwe jas, 18 of 19 jaar oud, en schatte hij de andere, met de oranje jas, achter in de twintig. “Hun auto had Franse nummerplaten en ze waren Roemenen. Dat merkte ik, want ik spreek zelf een mondje Roemeens en babbelde wat met hen in hun moedertaal, wat ze konden waarderen. Ze begonnen de auto te bekijken en testten een paar dingen uit, tot één van hen de dop van het oliereservoir wilde openen. Dat ging echter niet, zo zeiden ze, en ze vroegen me of ik geen tang voor hen had. Uiteraard had ik die en wilde ik hen helpen, dus ik liep naar binnen om gereedschap te gaan halen.”

Olie in het koelwater

Vervolgens legt de bewakingscamera die de hele tijd op het drietal en de auto gericht stond iets opvallends vast. Vlak nadat Pieter naar binnen is gelopen, volgt de man met de oranje jas hem, schijnbaar om zeker te zijn dat hij weg is. Dan knikt hij richting de man met de donkerblauwe jas, waarop die vliegensvlug de dop van het koelwaterreservoir open draait, een fles bovenhaalt en iets in het koelwater lijkt te gieten. Daarna doet hij de dop weer dicht, alsof er niets gebeurd is.

Quote De inspecteur in kwestie vertelde me dat er bendes actief zijn die deze truc uithalen. Zo kunnen ze natuurlijk veel geld verdienen Pieter Goossens

“Toen ik weer terugkwam, had ik nog niks gemerkt. Maar nadat we de dop van de olie los hadden gekregen, vroegen ze om het koelwater te checken. Dat deden we, waarop ze me erop wezen dat er een zwarte, olieachtige substantie op het koelwater dreef. ‘Er moet iets mis zijn met uw motor.’ zeiden ze. Ze suggereerden dat de koppakking wellicht kapot was, maar ik ben hobbyist en weet dus het een en ander van auto’s. Een dergelijk defect had er anders uitgezien en dat legde ik hen ook uit. Niettemin hielden ze vol dat er een defect met de motor was en ze boden aan de wagen aan halve prijs te kopen. Ik weigerde, want ik wilde geen auto verkopen die niet in orde is. ‘s Anderendaags ging ik ermee naar de garage. Daarna zijn ze weggegaan.”

Niet te vlug verkopen

Pieter merkt pas wat er gebeurd is nadat hij de bewakingsbeelden heeft nagekeken. Uiteraard doet hij aangifte bij PZ MINOS. “De inspecteur in kwestie vertelde me dat er bendes actief zijn die deze truc uithalen,” legt hij uit. “Ze proberen tweedehands auto’s ter plaatse te saboteren om vervolgens naïeve verkopers ervan te overtuigen de voertuigen goedkoop van de hand te doen. Zo kunnen ze natuurlijk veel geld verdienen.”

Noch PZ MINOS, noch het Antwerps parket kunnen bevestigen dat dergelijke bendes op noemenswaardige schaal en met deze modus operandi in ons land opereren. Pieter wil vooral dat zijn verhaal dient als waarschuwing. “Let op voor dit soort oplichters,” laat hij weten. “En denk als zoiets bij u gebeurt vooral niet te snel: ‘Oei, ik zal de wagen dan maar rap verkopen, want dan ben ik ervan af.’”

