KIJK. Burgemeester De Wever bewondert gloednieuwe brandweerwagens tijdens duikoefening: “Ze zijn een investering in de veiligheid van onze gemeenschap”

Nieuwe foodmarket op komst op Antwerpse Eilandje: “12 restau­rants, 2 bars en 750 zitplaat­sen”

Na de sluiting van Mercado in april 2018 was er in Antwerpen jarenlang geen foodmarket meer. Daar komt nu verandering in: de eigenaars van Wolf, de bekende foodmarket op de Wolvengracht in Brussel, openen medio 2024 een nieuwe overdekte eetmarkt op het Eilandje. “Het wordt geen copy-paste van Wolf”, aldus projectverantwoordelijke Sebastiaan Van de Voorde.