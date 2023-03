Keuringsstation gaat ‘s middags al dicht door wachtrij van 3,5 uur: “Dit is niet meer menselijk”

“Ik ben om kwart voor elf toegekomen aan de autokeuring in Hoboken en ik sta hier dus nog steeds (iets voor 13 uur, n.v.d.r.)”, licht Chris Ostyn toe vanuit haar wagen. Er staan nog enkele wachtenden achter haar en op de achterruit van een van die wagens hangt nu een papier ‘laatste voertuig autokeuring’. Vijf uur voor sluitingstijd zullen er dus geen nieuwe voertuigen meer kunnen aanschuiven in Hoboken.

Chris ging vandaag naar het keuringsstation zonder afspraak. Dat is sinds enkele maanden mogelijk, met af en toe wel heel lange wachtrijen tot gevolg. “Of het nu met of zonder afspraak is: de dienstverlening zonder afspraak moet in mijn ogen ook wel menselijk zijn en dit is niet meer menselijk.” Chris wijst vooral Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) met de vinger. “De mensen die hier werken verwijt ik niets, hoor. Maar ik ben van oordeel dat de huidige werking echt niet kan. Mijn respect voor de mensen die hier werken is groot”, besluit ze.