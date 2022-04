Keukenbrand in gevangenis Begijnenstraat door handdoeken op kookvuur; cipiers voor controle naar ziekenhuis

Antwerpen Eerste spades in de grond gestoken voor nieuwe kinder- en jeugdpsy­chi­a­trie op Middelheim­si­te

Om kinderen en jongeren met psychiatrische problemen een betere opvang te bieden, is ZNA vandaag gestart met de modernisering van zijn Universitaire Kind- en Jeugdpsychiatrie (UKJA) op de Middelheimsite. Na afloop van de werken kunnen daar 138 patiëntjes terecht. Nu zijn die nog verspreid over drie locaties. Het project is goed voor een investering van 57 miljoen, via een subsidie van de Vlaamse overheid. De werken zijn klaar in de loop van 2027.

25 april