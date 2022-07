Kerstshoppen bij tropische temperaturen: “Verzamelaars leggen soms 350 euro neer voor een kerstbal. Een speciale, weliswaar”

Antwerpen Antwerpen kampt met ernstig huisartsen­te­kort, en dat voelen sommige patiënten: “Mama is gisteren zelfs naar spoed moeten gaan omdat de pijn ondraag­lijk werd”

Maria Wellens (65) uit Antwerpen is sinds december op zoek naar een huisdokter. Door het tekort aan huisartsen hebben de praktijken in haar buurt geen plaats meer. Zonder dokter geraakt Maria echter moeilijk aan medicatie en kan ze pas over twee maanden naar de pijnkliniek. Stad Antwerpen is zich bewust van het probleem en werkt samen met huisartsenvereniging Domus Medica aan oplossingen.

15 juli