Kerstboom op Antwerpse Grote Markt krijgt tweede leven als ‘Valentijnsboom’

WILRIJK Maak kennis met de ‘Ed Sheeran van Antwerpen’: Michael Deno brengt derde single uit

Tienermeisjes en hun moeders maken best snel kennis met Michael ‘Mik’ Deno, nu al getipt als de Antwerpse Ed Sheeran. Hij bracht zonet zijn derde single uit die al opgepikt werd door Radio 2 en speelt het vrijdag in Kavka op zijn allereerste solo-concert. Eerder maakte hij ook al furore tijdens The Voice van Vlaanderen en op het podium naast Lost Frequencies. “Popmuziek hoe popmuziek móet klinken.”

19 januari