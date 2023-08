Kennedytunnel zaterdagnacht afgesloten in beide richtingen voor werken

Patiënten ZNA kunnen met 'bedbox' hoorappa­raat of bril bijhouden tijdens operatie

Patiënten die geopereerd worden bij ZNA (Ziekenhuis Netwerk Antwerpen) kunnen hun bril, hoorapparaat of gebitsprothese voortaan bij zich houden wanneer ze geopereerd worden. De hulpmiddelen worden opgeborgen in een bedbox die aan het bed van de patiënt wordt gehangen. Zo kan de patiënt er tot vlak voor de verdoving en meteen na het ontwaken gebruik van maken, in plaats van alles achter te laten op de kamer. Na een geslaagde test in Middelheim gaat ZNA de bedbox invoeren op andere ZNA-sites.