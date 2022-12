Kennedytunnel dit weekend afgesloten in richting van Nederland: “Mijd de omgeving”

Antwerpen 35 arresta­ties na WK-winst Marokko: ‘buurtva­ders’ voorkomen dat confronta­tie tussen jongeren en politie echt uit de hand loopt

Marokko won zijn WK-match tegen Canada en gaat zo door naar de achtste finales. In Antwerpen kwamen supporters - net zoals bij de vorige wedstrijd - massaal op straat om de overwinning te vieren. Het feest verliep grotendeels zonder problemen, maar net als zondag waren er ook nu weer heethoofden aanwezig. De rol van enkele ouderen en buurtvaders was cruciaal om een confrontatie met de politie te vermijden. “Als we niets hadden gedaan, was er waarschijnlijk wel iets gebeurd”.

9:10