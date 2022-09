Kelly Leroy (33) opent winkel met gepersonaliseerde sneakers: “Ik ben blij dat ik mijn droom kon waarmaken”

Antwerpen Oekraïens ex-topmodel opent pop-up in Stadsfeest­zaal: “Tonen dat Oekraïne veel meer is dan oorlog”

‘Optimism’ staat er in grote, kleurrijke letters te lezen in de nieuwe pop-upwinkel Kyiv in de Stadsfeestzaal. En dat is precies wat Liliya Watson (39), een Oekraïense ex-topmodel, wil uitstralen met het concept. Bezoekers kunnen er vanaf 22 september een maand lang Oekraïense designers ontdekken, de opbrengst gaat naar kinderen in Oekraïne. “Hiermee help je meer dan met een Oekraïense vlag uit te hangen.”

21 september