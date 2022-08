Keer terug naar de 17de eeuw op de Rubensmarkt: “De marktkramers dragen prachtige historische klederdracht”

AntwerpenOp maandag 15 augustus keren bezoekers op de Grote Markt terug naar de tijd van barokmeester Rubens. Tijdens de traditionele Rubensmarkt proeven ze van het 17de-eeuwse leven. “ Op de markt is voor ieder wat wils, zeker ook voor wie nog op zoek is naar een origineel cadeau voor Moederdag.”

Op de sfeervolle Rubensmarkt verkopen bijna tweehonderd marktkramers hun producten die gelinkt zijn aan de glorierijke periode van Antwerpen. Ze zijn daarbij voor de gelegenheid uitgedost in prachtige historische klederdracht. Bezoekers proeven zo letterlijk en figuurlijk van het 17de-eeuwse leven, toen de wereldberoemde kunstenaar Peter Paul Rubens in de stad resideerde.

“De briljante geest van Rubens waart altijd rond in Antwerpen, maar op 15 augustus brengen de marktkramers de Vlaamse barokmeester van Antwerpen weer helemáál tot leven op de sfeervolle Rubensmarkt”, zegt schepen voor markten en foren Peter Wouters. “In vol ornaat en met een grote glimlach zetten ze hun uitgebreide collectie in de prachtig versierde etalage. Voor ieder wat wils, zeker ook voor wie nog op zoek is naar een origineel cadeau voor Moederdag.”

Kleurrijkste markt van ‘t stad

“De zomer van 2022 is goed op weg om een topseizoen te worden voor het toerisme in Antwerpen, zeker als we zien hoeveel buitenlandse bezoekers de weg teruggevonden hebben”, zegt schepen voor toerisme Koen Kennis. “Nu ook de Rubensmarkt in al haar pracht en praal opnieuw kan doorgaan, trakteren we hen op de kleurrijkste markt van ’t stad, traditioneel een gebeurtenis waar ook de Sinjoren naar uitkijken.”

De markt vindt plaats in hartje stad, van 8 tot 21 uur op de Grote Markt, Kaasrui, Suikerrui, Ernest Van Dijckkaai en Plantinkaai. Ook op Sint-Jansvliet kunnen bezoekers speciaal voor de gelegenheid terecht op een antiek- en brocantemarkt. De stad raadt iedereen aan om met de fiets, deelmobiliteit, het openbaar vervoer of via een park-and-ride naar de Rubensmarkt te komen. De Kaaien zijn die dag onderbroken; de parking Grote Markt is wel open. Bezoekers kunnen hun route op voorhand plannen op www.slimnaarantwerpen.be, klik hier voor de rechtstreeks link.

