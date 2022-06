Kaya zit in rolstoel maar behaalt diploma via afstandsonderwijs: “Ik heb eindelijk zelfvertrouwen gekregen”

AntwerpenKaya (23) lijdt aan een erfelijke skeletaandoening. Daardoor zit ze in een rolstoel. Maar dat houdt haar niet tegen om voluit voor haar dromen te kiezen. Na een moeizame tijd in het secundair onderwijs, behaalde ze nu haar diploma Boekhoudkundig Assistent. “Ik wist altijd al dat ik het kon”, aldus Kaya.

Steeds meer volwassenen behalen hun diploma secundair onderwijs via afstandsonderwijs. Bij GO! CVO Antwerpen kiest 1 op 10 cursisten voor een volledig traject in afstandsonderwijs. Zo kunnen volwassenen hun studie beter combineren met werk, gezin en/of hobby. Ook voor volwassenen met een fysieke hindernis biedt afstandsonderwijs een oplossing, zoals bij Kaya.

Weinig vooruitzichten

“Sinds mijn geboorte heb ik de skeletaandoening HME”, vertelt Kaya. “Ik ging altijd naar een gewone school, al moest ik jaarlijks een aantal operaties ondergaan. Na een mislukte operatie belandde ik in een rolstoel. Op school kon ik niet op veel begrip of steun rekenen. Ik moest uiteindelijk een paar keer blijven zitten. Toen ik 18 jaar was, zat ik in het vierde middelbaar. Ik had weinig goede vooruitzichten op school, daarom besloot ik ermee te stoppen.”

Toch wilde Kaya graag haar diploma secundair onderwijs behalen. Zo kwam ze in het volwassenenonderwijs terecht. “Dat was een verademing. GO! CVO Antwerpen was voor mij de eerste school die echt begrip had voor mijn situatie. De trajectbegeleiders en leraren gaven meermaals aan dat mijn gezondheid op de eerste plek kwam. Dat raakte me enorm. Als ik een operatie moest ondergaan, zochten de trajectbegeleiders en leraren mee een oplossing.”

Stage

Omdat Kaya in een rolstoel zit, koos ze voor afstandsonderwijs. Zo moest ze zich niet verplaatsen. “Het is fijn dat ik thuis kon studeren in mijn vertrouwde omgeving. Ik heb ook het gevoel dat ik via afstandsonderwijs meer leerde. Je studeert wanneer je wilt, op je eigen tempo. Vragen kan je ook gewoon aan de leraar stellen via bericht. Als ik naar het ziekenhuis moest, nam ik gewoon mijn laptop mee. Zo kon ik ook daar verder studeren.”

Kaya legde ook een stage af. Het was niet gemakkelijk om een stageplaats te vinden die rolstoelvriendelijk is, maar dat is wel gelukt. Kaya studeerde anderhalf jaar bij GO! CVO Antwerpen. Nu heeft ze haar diploma behaald. “Ik wist altijd al dat ik het kon, maar door de opleiding ben ik helemaal opengebloeid. Ik heb eindelijk zelfvertrouwen gekregen.”

