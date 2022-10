Katoen Natie pompt 1 miljard dollar in Amerikaanse branche: “Niemand is zo gek om te doen wat wij doen”

AntwerpenKatoen Natie wil komende tien jaar 1 miljard dollar - omgerekend 1.023.835.000 euro- in haar Noord-Amerikaanse vestigingen pompen. Dat maakte topman Fernand Huts een persconferentie in de Amerikaanse stad Denver bekend. Het gaat dan vooral over het uitbreiden van de bestaande giga-platformen van de (petro)chemische industrie.

“De vraag naar plastiek stijgt 3 à 4 procent per jaar, maar er is geen grond meer in Europa om productie-eenheden te bouwen.” En dus pompt Katoen Natie komend decennium 1 miljard dollar in de uitbreiding van haar Noord-Amerikaanse sites. Dit bovenop de reeds geïnvesteerde 650 miljoen dollar sinds het ontstaan van Katoen Natie Amerika in 1997. Paradepaardje is de Neptunus-terminal in Houston, Texas, waar in de nabije toekomst 2 miljoen vierkante meter aan magazijn staat, met een eigen ‘tank yard’ goed voor 1200 tanks. De sites van Baton Rouge en Dalles verdrievoudigen in oppervlakte, die van Norfolk en Montreal (Canada) verdubbelen.

Lage energiekosten

De groep toont met de bouw van deze giga-platformen aan dat het in de groei en de uitbreiding van de exportstromen van de petrochemische en fijne chemische industrie gelooft: “Met een productie die groter is dan de consumptie, zal de Noord-Amerikaanse petrochemie structureel blijven exporteren”, legt president van Katoen Natie Amerika Frank Vingerhoets uit. “Dat komt omdat de fabrieken hier goedkoop kunnen produceren dankzij lage energiekosten en genoeg grondstoffen als schaliegas. Nog minstens dertig jaar kan Amerika met gemak van schaliegas blijven produceren.”

Volledig scherm Fernand Huts. © Laenen

Het Antwerpse bedrijf stelt 960 mensen tewerk in Noord-Amerika, 95 in Canada en nog eens 210 in Mexico. Recent bleek ook dat Fernand Huts daar Mexico Natie overgenomen heeft: “Antwerpen blijft wereldwijd een groot centrum voor de verwerking van polymeren (plastiek, red.), maar er worden op de Europese macrokaart geen nieuwe productiecapaciteiten bijgebouwd. Met als gevolg grote expansies in de Verenigde Staten en het Midden-Oosten (Katoen Natie heeft ook een vestiging in Saoedi Arabië, red.). Wij zijn uniek, en geen enkel bedrijf is zo gek om de dingen te doen die wij doen. Meestal lopen ze ook goed af“, aldus Huts.

Voor Katoen Natie lijkt de Amerikaanse markt met andere woorden dus rendabeler. In 2022 gaat het daar over een omzetcijfer van 300 miljoen dollar: “Wat niet betekent dat we niet meer investeren in Europa. Momenteel bouwen we met Indaver (Huts is hoofdaandeelhouder van het afvalverwerkingsbedrijf, red. ) twee grote fabrieken in Engeland. In het Waasland hebben we pijpleidingen aangelegd die stroom naar fabrieken brengt en we leggen warmtenetten aan om de Luchtbal in Antwerpen te verwarmen. In 2024 is de nieuwe fabriek dat plastiek 100 procent recycleert tot olie en nafta in Antwerpen klaar. Daar komt boven een researchkost van 1 miljard euro nog eens 100 miljoen euro voor de bouw bij, zonder te weten of dit ooit rendement opbrengt.”

Vorig jaar opende Huts nog een vierde magazijn in het Estse Tallinn. Deze zou Rusland en Europa logistiek verbinden: “Tot onze grote verbazing blijkt Tallinn ondanks de oorlog een succesverhaal. Niemand wil nog naar Rusland, maar naar Estland willen ze nog wel. In de plaats betaald te worden door Rusland, worden we nu betaald vanuit het Westen”, zegt Huts daar nog over.

