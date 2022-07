Katastroof brengt eerste nieuw album uit sinds nieuwe bezetting: “We kunnen er alle drie ons creatief ei in kwijt”

Antwerpen Na een bewogen jaar is bezetting van cultband Katastroof weer volledig: “Niet dat we ons met K3 willen vergelij­ken, maar het klopt dat niemand onvervang­baar is”

Het 45-jarige jubileum van de plat Antwaarpse cultband Katastroof zal in 2022 zonder Stef Bef en oerlid Zjuul Krapuul zijn. Beiden stapten in het voorbije jaar met een wrang gevoel uit de band. Maar intussen is er vervanging: Wout Stout en Eli Droge Keli, zoon van die andere oude rot Jos Smos. “Heel wat fans zien me als ‘het zoontje van’. Ik zal me dus moeten bewijzen.”

13 december