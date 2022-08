Kapper krijgt pak slaag van overvallers; aanklager twijfelt aan eerlijkheid van alle betrokkenen

Zijn aanvallers hadden wat spullen van hem gepakt en waren vervolgens weggevlucht. Hij was hen nog met een gebroken bezemsteel achterna gegaan. Het slachtoffer verklaarde verder dat hij ook al over de telefoon en via de app Snapchat bedreigd werd. Volgens hem was alles begonnen met een mysterieuze storting van 2.500 euro op zijn bankrekening.

Kapper

Franco H. verklaarde dat hij het slachtoffer, dat als kapper werkt, bij zijn eigen kapper had leren kennen. Op de avond voor de vermeende feiten was hij hem samen met Nelinho I. en Tony B. gaan opzoeken in Antwerpen. “Toen we later terug in ons hotel kwamen, merkte ik dat er geld uit mijn tas was verdwenen. Ik probeerde A. te bellen, maar kreeg geen gehoor. We zijn daarom terug naar zijn appartement gereden, maar we hebben de deur niet ingetrapt en ook geen geweld gebruikt. Hij gaf me zijn kappersmateriaal als borg tot hij het geld kon teruggeven. Maar blijkbaar veranderde hij even later van gedachte, want hij kwam ons met een bezemsteel achterna.”