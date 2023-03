Kapot licht verraadt bestuurder die meer dan 15 jaar (!) rijverbod heeft

“Hier kan je spelen, ontspannen én proeven”: aanplant eerste Antwerpse voedselbos begonnen

In Park Groot Schijn in Deurne is de aanplant van ‘Boskruit - het allereerste voedselbos van Antwerpen - begonnen. In het 1.300 vierkante meter grote bos, gelegen naast de parking van Makro, vind je eetbare planten, bomen en struiken.