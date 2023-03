Kans op sneeuwregen en bewolking vanochtend in Antwerpen

Voetgan­gers­tun­nel krijgt grondige opknap­beurt: tunnel volledig dicht van 27 tot 30 maart

De Antwerpse Sint-Annatunnel - in de volksmond: Voetgangerstunnel - wordt eind deze maand grondig onder handen genomen. Van maandag 27 tot donderdag 30 maart is de tunnel daarom volledig afgesloten. “De tunnel blaast bijna negentig kaarsjes uit. Een grondig onderhoud is dan ook noodzakelijk”, aldus minister Lydia Peeters.