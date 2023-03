Kans op overwegend bewolkt weer in Antwerpen vanochtend

CO2 uit Antwerpse haven verdwijnt op 1.800 meter diepte in Denemarken

Het broeikasgas CO2 veilig in de bodem opslaan, en dus niet langer de lucht in blazen: het is geen toekomstmuziek meer. In Denemarken is woensdag een onderzeese CO2-opslagplaats ingehuldigd, met koolstofdioxide afkomstig van INEOS in de Antwerpse haven.