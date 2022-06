“Kan ik vragen waar iemand ‘echt’ vandaan komt?” Inburgeringsdienst stad lanceert campagne ‘Vraag het aan Atlas’

Het Theaterplein is vrijdagavond het toneel van stadsfestival Atlas op het Plein door Arenberg, hetpaleis en uiteraard Atlas zelf. Workshops, muziek - van onder andere Ndoumbelane, kinderanimatie en wereldbuffet maken er het mooie weer. Het festival betekent meteen ook de lancering van de nieuwe campagne ‘Vraag het aan Atlas’.

Niet luidop durven vragen

“De campagne bestaat uit vragen die onze Atlas-collega’s vaak te horen krijgen", legt directeur Sandy Peeters uit. “Het gaat dan over vragen zoals bijvoorbeeld ‘hoe praat ik met mijn buur of collega die nog niet zo goed Nederlands spreekt?’, ‘hoe zorg ik ervoor dat iedereen zich welkom voelt op ons buurt- of schoolfeest?’ of ‘kan ik vragen waar iemand ‘echt’ vandaan komt? Stuk voor stuk vragen waar Antwerpenaren en Antwerpse organisaties vaak mee zitten, maar niet altijd luidop durven stellen of weten waar ze ermee terecht kunnen.”

© Tessa Kraan

“Op onze website vind je antwoorden op de verschillende vragen uit de campagne. Deze antwoorden komen uit ons aanbod voor stadsbewoners en organisaties. Zo vind je praktische tips rond taal en diversiteit op onze diversiteitspraktijk-website of kan je in gesprek gaan met inburgeraars tijdens een Stadsklap. Daarnaast hebben we ook een uitgebreid vormingsaanbod en kan je als organisatie een vrijblijvend adviesgesprek aanvragen of zelfs instappen in een begeleid traject.”

“De antwoorden op vragen beginnen steeds bij respect, een open houding en je bewust zijn van je eigen vooroordelen en positie in de samenleving. Voor de campagne stelden we de vragen daarom aan verschillende kinderen die vaak antwoorden vanuit hun eigen onbevangen leefwereld, anders dan volwassenen dat doen. Het resultaat hiervan zal te zien zijn in verschillende filmpjes die we via sociale media verspreiden. Daarnaast zullen verschillende vragen ook in het straatbeeld terug te vinden zijn.”

© Tessa Kraan

Álle Antwerpenaren

“Atlas is in onze stad vooral gekend als het onthaalbureau voor nieuwkomers en anderstaligen. Op dat vlak verrichten ze fantastisch werk, zoals ook nu bij de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. Toch doet Atlas veel meer dan dat”, bevestigt schepen voor Inburgering en Integratie Karim Bachar (Vooruit). “Atlas zet zich in voor álle Antwerpenaren en Antwerpse organisaties.”

“Samenleven in een diverse stad als Antwerpen brengt nu eenmaal ook uitdagingen mee op vlak van bijvoorbeeld taal en Atlas kan je daarbij ondersteunen. Dat Atlas zich met deze campagne ook beter bekend wil maken bij alle Antwerpenaren is dan ook goed nieuws en komt de verbondenheid in onze stad alleen maar ten goede.”

Meer info vraaghetaanatlas.be.

© Tessa Kraan

© Tessa Kraan

© Tessa Kraan

© Tessa Kraan

