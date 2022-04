Kan gewijzigd bodemdecreet Oosterweel redden? “Nog geen knopen doorgehakt”

Volgens ‘De Tijd’ wordt gedacht aan een bijsturing van het bodemdecreet, dat regelt hoe aannemers vervuilde grond mogen afgraven en verplaatsen op hun werf - precies wat volgens de Raad van State niet mogelijk is op de Oosterweelwerf omdat de grond er zwaar vervuild is met PFOS en ‘afvalgrond’ is. Die oplossing zou uitgedokterd zijn door de regering, bouwheer Lantis en de bevoegde administraties.

In een reactie aan Belga zegt minister Demir dat het nog te vroeg is om van een oplossing te spreken. De opdracht is gegeven om alle mogelijke pistes te verkennen, zowel voor de werf van Lantis, maar ook voor alle andere grondverzetswerken in Vlaanderen, “aangezien de interpretatie van de Raad van State verder reikt dan Oosterweel”, laat Demir via haar woordvoerder weten. Maar er zijn nog geen knopen doorgehakt. Er wordt nog gewerkt aan de juridische analyse, luidt het. “We kunnen dus op geen enkel scenario vooruitlopen.”