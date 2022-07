Kan een multinational als Borealis wel vervolgd worden voor mensenhandel? “Zeker, als er bewijzen zijn. Kijk maar naar PostNL”

BOREALISAls er iets is wat we van het PFAS-dossier hebben geleerd, is het dat grote chemiereuzen vrij makkelijk wegkomen na een schandaal. Met de ‘slavenwerf’ in de Waaslandhaven rijst nu de vraag wat Borealis boven het hoofd hangt, zeker nu blijkt dat het bedrijf al eerder op de hoogte was van de wantoestanden. Is Borealis verantwoordelijk voor zijn eigen bouwproject? Of valt alles in de nek van de aannemer, of het spinnenweb van — al dan niet schimmige — firma’s daar nog onder? Kan Borealis voor de rechter gesleept worden voor sociale dumping? Voor fraude? Voor mensenhandel?