Kameraad van drugsdealer probeert bewijsmateriaal veilig te stellen

Aanslag in Mechelen mogelijk gevolg van ontvoering van Mo ‘Schedel’ Azzaoui: familielid werd geregeld gezien met crimineel ‘Smiley’

Is er een link tussen de aanslag in de Jeanne Hellemansstraat in Mechelen en de ontvoering van Mohamed Azzaoui? Formeel gaat het om tweede verschillende onderzoeken, maar de speurders kijken wel of de hoofdrolspelers banden hebben. Een familielid uit de Jeanne Hellemansstraat zou een kennis zijn van ‘Smiley’, één van de twee criminelen die volgens de gegijzelde Mohamed Azzaoui er met 1.000 kilo cocaïne vandoor is.