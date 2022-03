Juwelendieven van inbraak in Simonsstraat vragen de vrijspraak: “Als je 350.000 euro komt eisen, kun je toch minstens verwachten dat je wat bewijs hebt voor die claim.”

In de nacht van 11 op 12 september 2019 braken verschillende dieven in bij juwelierswinkel Thwaini in de Simonsstraat, vlak naast het Mediaplein. Vooral hun werkwijze was opvallend. Om het pand binnen te komen boorden de criminelen een gat in de muur van het nabijgelegen gebouw. Op camerabeelden was te zien hoe een van hen door de zelfgemaakte bres de juwelierszaak binnenstapte.