Jury samengesteld voor proces tegen moordende glazenwasser Stephaan Du Lion uit Deurne

AntwerpenVoor het Antwerpse hof van assisen is maandagnamiddag de volksjury samengesteld voor het proces tegen Stephaan Du Lion (58). Acht vrouwen en vier mannen moeten over twee weken oordelen of de glazenwasser uit Deurne schuldig is aan vier moorden die tussen 1992 en 1997 gepleegd werden.

Lees meer over het proces tegen Stephaan Du Lion in ons dossier.

Stephaan Du Lion werd in oktober 2018 aangehouden voor de moord op Ariane Mazijn (30). Haar vriend had haar lichaam op 17 juni 1992 aangetroffen in de slaapkamer van haar appartement aan de Mechelsesteenweg in Antwerpen. Ze werd gewurgd met een elektriciteitskabel en had zeven snij- en steekwonden in de borst en in de buik. Aan de binnenkant van haar dijen werd een spermaspoor aangetroffen. Dat leverde 25 jaar later een match op met het DNA van de beschuldigde. Na een veroordeling in 2015 voor een poging tot diefstal was zijn DNA opgenomen in de databank van veroordeelden.

Vier moorden

De speurders vonden dat de moord op Ariane Mazijn opvallende gelijkenissen vertoonde met nog een andere (tot dan onopgeloste) moord uit de jaren negentig. Eve Poppe (38) werd op 9 september 1997 dood aangetroffen in haar appartement aan de Argentiniëlaan in de Antwerpse wijk Luchtbal, nadat ze al vier dagen niet meer was gezien. Ze lag halfnaakt op bed, was gewurgd met een touw en had een tiental steekwonden in de borst.

Du Lion bekende niet alleen de moorden op Ariane Mazijn en Eve Poppe, maar biechtte ook nog spontaan twee andere moorden uit de jaren negentig op. Lutgarda Bogaerts (28) verdween op 10 juli 1993 tijdens een fietstochtje. Haar lichaam werd twee dagen later teruggevonden nabij het jaagpad langs het Albertkanaal in Oelegem. Ze was half ontkleed, haar armen waren met de snelbinder van haar fiets op haar rug gebonden en ze was met nog een andere snelbinder gewurgd.

Maria Van den Reeck (46) werd op 9 december 1994 gewurgd met het snoer van haar krultang teruggevonden in de woonkamer van haar appartement aan de Stenenbrug in Borgerhout. Haar lichaam bevond zich al in verregaande staat van ontbinding. Ze was wellicht al op 24 november gedood.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Jef Vermassen, Kris Luyckx en Walter Damen verdedigen de families van de slachtoffers. © Photo News

Kende zijn slachtoffers

Du Lion kende drie van de vier slachtoffers door zijn job als glazenwasser, Lutgarda Bogaerts was hij tijdens het fietsen tegengekomen. De beschuldigde verklaarde dat hij de vier moorden jarenlang had verdrongen, waardoor hij moeite had om zich de feiten weer voor de geest te halen.

Hij voelde zich na zijn bekentenissen wel opgelucht. De speurders onderzochten of hij aan nog meer onopgeloste moorden kon worden gelinkt, maar dat bleek niet het geval.

Jury samengesteld

Maandagnamiddag werden acht vrouwen en vier mannen uitgeloot om in de volksjury te zetelen. Er werden ook nog vier plaatsvervangers aangeduid, twee vrouwen en twee mannen.

Vrijdag gaat het assisenproces van start met de voorlezing van de akte van beschuldiging en met het verhoor van Stephaan Du Lion. De zaak zal wellicht een tiental dagen in beslag nemen. De beschuldigde riskeert de levenslange opsluiting.

LEES OOK

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.