Joodse spoeddienst Hatzoloh helpt Oekraïense vluchtelingen in Moldavië: “Britse ambulance met stuur rechts, maar dat mocht”

“Sinds het begin van de oorlog hebben we goede contacten in de regio opgebouwd nadat iemand van Open Vld met voedsel en medisch materieel naar Oekraïne was gereden. Daarna hebben we nog vier keer medische hulpmiddelen gestuurd. Vorige woensdag namen vrijwilligers uit Moldavië met ons contact op met een nieuwe vraag om hulp. Zo bleek dat ze wel een ambulance konden gebruiken.”

Engelse ziekenauto

Markowitz sprak een pak mensen in Antwerpen aan, maar snel een betaalbare tweedehandse ziekenauto vinden, bleek niet eenvoudig. “Tot ik voorstelde of het ook een Britse ambulance – dus met het stuur rechts – mocht zijn. Die konden we nog wel op de kop tikken. Zaterdagavond is die in Londen vertrokken, zondag na de middag was hij in Antwerpen. We hebben hem dan gevuld met de nodige medische hulpmiddelen. Een deel kwam uit onze stock, daarnaast wilden ook onze leveranciers graag doneren. Zondagavond is iemand van Hatzoloh, vergezeld van zijn zoon, naar Moldavië vertrokken.”