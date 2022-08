Joodse Regina (83) overleefde de Tweede Wereldoorlog en vertelt haar verhaal in een educatieve documentaire: “Ik ben ook gelukkig geweest tijdens die oorlog, die kant mag ook verteld worden”

Regina Suchowolski-Sluszny is geen onbekende in de koekenstad. Misschien zag u haar al - immer gracieus- op een lezing of een congres, of kreeg zoon- of dochterlief al een voordracht van haar op school. Haar verhaal als Jodenkind tijdens de zwartste periode in de Europese geschiedenis is al tig keer verteld, geen nieuwsmedium in Antwerpen die het nog niet bracht. Maar het blijft belangrijk, zegt de kwieke tachtiger: “Ik zal mijn getuigenis verspreiden tot het fysiek niet meer mogelijk is.” Nu leeft ze volgens het credo: ‘pluk de dag, we zien wel wat er morgen komt’. Haar verhaal is er een dat schrijnende, maar ook geluksmomenten blootlegt.