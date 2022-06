Jongeren strijden om de titel van beste junior barista van het land

Antwerpen Bart De Wever haalt uit naar Sam Van Rooy na ‘grapje’ over kledij schepen Els van Doesburg: “Dit is géén café, gedraag u niet als een kroegtij­ger”

Niet voor het eerst kwam het op de Antwerpse gemeenteraad tot een stevige aanvaring tussen burgemeester Bart De Wever (N-VA) en Sam Van Rooy, fractieleider van Vlaams Belang. “Gedraag u als raadslid en niet als kroegtijger”, reageerde De Wever nadat Van Rooy een naar zijn inzicht ‘onschuldig grapje’ had gemaakt over de kledij van schepen Els van Doesburg. Zij had het oranje werkplunje van Stadsreiniging aangetrokken na een sluikstortronde in de wijk 2060.

14:25