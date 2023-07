Jongeren CD&V vrezen dat evenementen dreigen te verdwijnen door hoge transportkosten uitleendienst: “Een platte besparing op kap van onze verenigingen”

Zwaar verslaafde, dakloze dealers riskeren tot 20 maanden cel: “Ik wil nu gewoon mijn leven voortzet­ten met mijn dochter”

20 maanden en 12 maanden cel. Een zware strafeis voor een ‘simpele drugsdeal’. Nochtans is dat wat de procureur des Konings vorderde voor twee Marokkaanse dealers uit Antwerpen. Nour B. (52) en Faouzi O. (46) werden in maart opgepakt omdat ze op heterdaad betrapt waren toen ze cocaïne verkochten aan een nieuwe klant. Beide heren kampen zelf met een zware verslavingsproblematiek en zijn bovendien illegaal in het land. “Ik wil gewoon mijn leven verderzetten met mijn dochter.