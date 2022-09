Jongere betrapt met keukenmes in zijn boekentas

Brand in omgeving Cen­traal-Station Antwerpen: brandweer roept op ramen en deuren gesloten te houden, brand wel onder controle

In de omgeving van het Centraal Station en de Diamantwijk is vanmorgen brand uitgebroken in een leegstaand gebouw in de Vestingstraat. Dat gebouw zou zwaar beschadigd zijn. In een BE-Alert wordt gevraagd de omgeving te vermijden. Omwonenden dienen de ventilatie uit te schakelen en ramen en deuren te sluiten. Intussen is de brand wel onder controle.

11:39