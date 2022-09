Jongemannen proberen drugs en gsm’s over muur gevangenis te gooien

Antwerpen Seppe en Anneleen mogen als eerste in ons land revolutio­nair exoskelet uittesten dat hen weer leert wandelen: “Hij wou zijn pak niet meer uitdoen”

Een primeur voor de Oelegemse Seppe (25) en de Molse Anneleen (41). Zij mochten als eerste Belgen ooit de Atalante X uitproberen, een toestel waarmee rolstoelgebonden patiënten met een hersenverlamming vrij in de ruimte kunnen bewegen. De eer was aan TRAINM om het toestel - tijdelijk - in hun revalidatiecentrum in Antwerpen onder te brengen: “Je zoon nog eens rechtop zien staan zoals vroeger, dat doet een groot licht branden in een mama’s hart.”

