Jongeman verkoopt namaak AirPods aan politie in burger

Column Luc Van der Kelen over de wreedheden in Oekraïne: “Tegen een dictator moet je terugblaf­fen”

Al eens gekeken naar recente foto’s van de Oekraïense president? Het is alsof iedere raket vanuit Moskou een diepe wig heeft gegraven in het gelaat van Volodymyr Zelensky. Hij lijkt in een maand wel twintig jaar ouder geworden, het zichtbare effect dat de verwoesting van zijn land op de president heeft nagelaten.

9 april