Jongeman (20) veroordeeld voor geweld tegen zus: Taissir B. krijgt contactverbod voor eigen familie

Eén ‘kleine drugsdeal’ dreigt grote gevolgen te hebben voor verslaafd duo: “Ik heb een dochter... Laat me mijn leven met haar voortzet­ten, alstu­blieft”

Een ‘simpele drugsdeal’, een zware strafeis. Als de rechter de procureur vandaag volgt in de zaak tegen Nour B. (52) en Faouzi O. (46), dan wordt het 20 en 12 maanden cel voor de twee beklaagden. Om maar aan te geven dat er ook over ‘een paar grammetjes coke’ niet licht gegaan wordt. Dat deden de twee zelf eerder ook niet in de rechtbank, waar ze vandaag vooral één gunst vragen: de kans om Antwerpen achter zich te laten.