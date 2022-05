Jongeman (18) in coma na zeven messteken bij ruzie om zitplaats op tram: “Hij strompelde over het perron, met de handen op zijn bloedende buik”

“Iemand iets gezien of gehoord van de steekpartij op de tram richting Sportpaleis tussen 21 en 22 uur?" Tante Fatima Ellouzati smeekt getuigen op sociale media om zich te melden. Tot nog toe heeft de politie geen spoor van de vier jongeren die haar neef Redouan zaterdagavond met een machete in de tram te lijf gingen. Fatima: “Ik kom net terug van het ziekenhuis. Redouan is in coma. Zijn toestand is stabiel, maar we weten niet of hij hier door zal komen. De verwondingen zijn zo talrijk: zijn maag, zijn darmen, in zijn bil, aan zijn elleboog... Overal kreeg hij messteken, minstens zeven.”