Jonge rappers stellen nieuwe plaat voor in het MAS

Op 10 maart stellen Yung Mavu en Chuki Beats hun nieuwe plaat Matter of Time 2 voor aan een select publiek in de wandelboulevard van het MAS. Elke track op de plaat krijgt een online kunstwerk in de vorm van een non-fungible token. Een NFT is een digitaal certificaat dat kan verkocht worden. Zo kunnen artiesten hun creatieve eigendom beter beschermen in de digitale wereld.

MAS in Jonge Handen

MAS in Jonge Handen werkt momenteel rond de vraag ‘Wat is erfgoed en wat kan erfbeter?’. Het museum was benieuwd wat Yung Mavu als Antwerpenaar daarop zou antwoorden. Het resultaat is een NFT over de Antwerpse voetgangerstunnel, exclusief gemaakt voor het MAS. Voor Yung Mavu een belangrijk stukje Antwerps erfgoed waar hij zijn eerste clip opnam die meteen viraal ging. Het MAS zet in op actueel verzamelen en neemt daarom de geschonken NFT op in de collectie, in het kader van de werking van Mas in Jonge Handen.